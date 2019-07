TS - Conte scarica l'attaccante, una big resta alla finestra

Mauro Icardi sarebbe stato bocciato definitivamente da Antonio Conte. Secondo le indiscrezioni di "TuttoSport" l'attaccante argentino lascerebbe l'Inter soltanto per la Juventus. A Torino continuano a monitorare la situazione, come si legge dall'edizione odierna del noto quotidiano torinese:





"È l’Inter semmai ad aver fretta di dar via l’argentino, magari entro il 15 luglio quando all’estero il calciatore sarebbe venduto alla “modica” cifra di 110 milioni. Dal 16 in poi la clausola rescissoria si autocancella, però questo al club bianconero interessa poco. Conta, piuttosto, il fatto che in attacco la stessa Juve debba sfrondarsi un po’, in un reparto che tolto CR7 conta ora Moise Kean e Mario Mandzukic quali potenziali attaccanti centrali, con Federico Bernardeschi pressoché intoccabile, Douglas Costa a caccia di riscossa e Paulo Dybala per il quale nessuno nasconde il rischio che prima o poi sia oggetto di un’offerta irrifiutabile. Ecco, se la Joya restasse dovrebbero essere altre uscite eccellenti - anche Gonzalo Higuain sale sulla giostra - a garantire il denaro utile ad acquistare Icardi. Non certo a 110 milioni, probabilmente (fosse per Fabio Paratici) al massimo spendendo la metà".