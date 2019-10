TS - Conte ha chiesto quattro rinforzi: le condizioni e i ruoli da puntellare

L'edizione odierna di Tuttosport, traccia il punto sul mercato dell'Inter e sulle richieste di Antonio Conte, che ha chiesto alla società di puntellare la rosa. “Fosse per Conte, l’Inter dovrebbe prendere almeno quattro giocatori nuovi – due centrocampisti, un esterno e un vice-Lukaku -, nel club hanno un’idea differente, perché Sanchez sarà pronto per l’inizio del 2020 e presto rientrerà D’Ambrosio a dar manforte sulle corsie laterali, sperando prima o poi che Lazaro emerga.

A centrocampo, però, si interverrà. Vidal è il preferito di Conte, Marotta non intende acquistarlo, ma se il Barcellona che oggi non apre alla cessione, dovesse darlo in prestito, allora tutto cambierebbe (e il cileno vorrebbe cambiare aria).

Matic del Manchester United è l’altro nome, non per forza alternativo a Vidal, ma per prenderne due, oltre al superamento del girone di Champions e la cessione di Gabigol, servirebbe anche un’uscita fra Vecino o Borja Valero. L’Inter però non esclude altri profili: siamo a fine ottobre e c’è tempo per vedere quali occasioni si creeranno“.