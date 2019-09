TS - Conte è un martello insieme al suo sergente: nemmeno la Juve così

Il quotidiano piemontese TuttoSport, in edicola stamane, sottolinea la preparazione fisica su cui Antonio Conte sta lavorando all'Inter. Il tecnico dei nerazzurri sta mettendo sotto torchio i suoi giocatori. "Il martello Antonio Conte non si smentisce. Anche nella prima settimana di sosta per le nazionali, con 14 giocatori assenti e solo 10 elementi di movimento rimasti ad allenarsi alla Pinetina (più i tre portieri), il tecnico pugliese ha programmato due giorni di allenamenti doppi su tre di lavoro.

Già, perché dopo il successo a Cagliari, Conte ha concesso due giorni liberi, quindi mercoledì la ripresa con una seduta pomeridiana, mentre mercoledì e giovedì, i giocatori rimasti a Milano sono stati torchiati dal tecnico insieme al “sergente” Pintus, il preparatore atletico strappato al Real Madrid in estate. Fra questi anche De Vrij, ormai vicino al recupero dopo il problema accusato prima della gara col Lecce.

Tanto per dire, la Juventus questa settimana non ha svolto doppi, il Milan uno solo, mercoledì 4 alla ripresa degli allenamenti. Quasi sicuramente Conte piazzerà almeno un doppio anche la prossima settimana che inizierà già domani con il ritorno di Sanchez dagli Stati Uniti".