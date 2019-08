TS - Conte chiede espressamente un centrocampista. Suning al lavoro

L'Inter continua a lavorare sul mercato in entrata. Non solo attacco: secondo "TuttoSport" i nerazzurri starebbero lavorando anche sul centrocampo, ma prima bisognerà sfoltire la rosa con alcune cessioni.





Joao Mario, Perisic e Nainggolan sono alcuni dei profili in esubero che, stando alle voci riportate dal quotidiano torinese, potrebbero influenzare l'approdo a Milano del giocatore richiesto dal tecnico salentino. Conte chiede Vidal per la mediana, ma tutto dipenderà dall'andamento delle cessioni utili per fare cassa e per tentare l'affondo per il gregario ex Juve:





"Molto dipenderà invece dalle cessioni di Nainggolan e soprattutto Joao Mario. Creando spazio a centrocampo, l’Inter potrebbe provare ad accontentare Conte regalandogli un suo fedelissimo".