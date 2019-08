TS - Conte chiede espressamente due giocatori. I nomi

L'Inter continua a lavorare sul mercato in entrata: dopo Lukaku potrebbe arrivare dall'Inghilterra Llorente, vecchio pallino di Conte. Non solo: secondo le indiscrezioni di "TuttoSport" il tecnico salentino avrebbe chiesto anche Vidal per la mediana:





"Due acquisti mirati naturalmente, giocatori che Conte conosce e rivorrebbe ancora con sè. Uno si chiama Arturo Vidal sul quale lo stesso tecnico è pronto a garantire in prima persona dopo il caso appena vissuto con Radja Nainggolan. L’altra alternativa, se così si può dire quando si parla di un giocatore del Barcellona, è Ivan Rakitic, anche se la Juventus su questa operazione sembra più avanti.



La strategia della dirigenza nerazzurra sul centrocampista cileno è chiara. Marotta e Ausilio stanno operando con pazienza, senza forzare il club blaugrana, nella speranza che negli ultimi giorni di mercato il Barcellona (che per il momento valuta Vidal quasi 20 milioni di euro) apra alla formula del prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto. Un’operazione a basso costo come quella che potrebbe far riabbracciare Fernando Llorente e Antonio Conte. L’ex attaccante del Tottenham è svincolato ed è diventato, dopo l’addio forzato a Dzeko, la prima scelta dell’Inter".