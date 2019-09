(TS) Con l'Udinese Conte prepara un sorpresa in formazione. Il punto

Sabato inizierà il processo di inserimento di tutti i nuovi acquisti nell'11 titolare. Nella gara contro l'Udinese ci sarà un avvicinamento rispetto a quella che dovrebbe essere la formazione ideale.

Il tassello che verrà introdotto dovrebbe essere Alexis Sanchez. Il cileno, secondo Tuttosport, è pronto a partire dal primo minuto con Lukaku. Non dovrebbe esserci, secondo il quotidiano, un problema di adattamento, visto che i due hanno già giocato insieme 21 partite in Premier League.

"Sabato è destinato a giocare da titolare per almeno un paio di buoni motivi: il primo è dato dal fatto che Lautaro Martinez farà ritorno ad Appiano soltanto domani; il secondo è legato al calendario che proporrà, nell’ordine, Slavia Praga (primo appuntamento in Champions), derby e la sfida interna con la Lazio: a occhio, proprio quella contro i friulani pare la partita più “agevole” per testare il Niño Maravilla e capire quale possa essere il suo apporto nel tour de force settembrino".