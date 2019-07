TS - Casting esterno sinistro. I nomi sul taccuino di Suning

Non solo attacco: secondo "TuttoSport" l'Inter starebbe lavorando per un rinforzo sulla fascia sinistra. Suning è all'opera, dopo la richiesta del neo-tecnico Conte di ottenere un nuovo innesto per il suo scacchiere tattico dato lo scarso feeling con Dalbert. Ecco quanto riferito dal giornale torinese:



"Conoscendo Conte, è lecito aspettarsi una richiesta in più per quella corsia, ma è ovvio che molto dipenderà dall’eventuale uscita di Perisic (il mercato inglese chiuderà fra pochi giorni e l’unico club che sembra interessato oggi è il Monaco), ma forse anche di Dalbert. Per un’Inter che fatica a completare le operazioni in attacco, è vitale fare delle uscite per completare la rosa in altre zone del campo, vedi anche il centrocampo.

Se poi dovesse crearsi lo spazio, è possibile che l’Inter punti un nome a sorpresa per la sinistra, un profilo finora non accostato ai nerazzurri come Kostic (Eintracht Francoforte), Biraghi (Fiorentina) ed Emerson Palmieri (Chelsea). Fra questi, per esempio, Kurzawa in uscita dal Psg".

Inter, la caccia all'esterno chiesto da Conte è appena iniziata.