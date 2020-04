(TS) Calciomercato Inter, si monitora una pista: Marotta ha un'altra idea

L'Inter cerca di progettare la prossima sessione di mercato: i nerazzurri, al momento alle prese con le sirene catalane per Lautaro, cercano di lavorare in prospettiva oltre a provare a trattenere i pezzi pregiati in vista della prossima stagione. Marotta monitora sempre una pista, anche se l'idea dell'ad interista sembrerebbe essere un'altra.



Secondo quanto riferito da Tuttosport l'Inter starebbe sempre osservando il gioiellino del Salisburgo Dominik Szoboszlai: il giocatore, da tempo finito sul taccuino del club targato Suning, piace molto alla dirigenza ma le priorità sembrerebbero essere due. Si lavora soprattutto a centrocampo: sempre fattibile la trattativa per portare Castrovilli a Milano, intriga molto Arthur del Barcellona anche se i blaugrana difficilmente lo lasceranno partire senza includere Lautaro nell'affare.



Gli scout nerazzurri però continuano ad osservare il giovane centravanti, con i contatti sempre vivi con l'entourage del classe 2000. L'idea intriga anche se sul giocatore sarebbero presenti altri top club europei. Marotta studia la strategia, con l'Inter che sicuramente proverà a bruciare la concorrenza per aggiudicarsi un potenziale campioncino.