(TS) Calciomercato Inter, scambio in arrivo: adesso c'è un nuovo nome

L'Inter pianifica la prossima stagione. I nerazzurri cercano di irrobustire l'organico e adesso sembrerebbe essere spuntato un nuovo nome che potrebbe approdare a Milano in estate. Suning cerca di sfruttare le opportunità a suo favore, in modo tale da regalare ad Antonio Conte i giusti innesti per il suo modulo prediletto: il 3-5-2.



Secondo quanto riferito da Tuttosport il Torino avrebbe bussato alla porta dell'Inter per Gagliardini: il centrocampista, protagonista di una stagione a fari spenti, potrebbe essere il sacrificato per arrivare a un altro identikit tracciato dalla dirigenza. Infatti il presidente Cairo vorrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Armando Izzo per convincere i nerazzurri a cedere un profilo ormai diventato un esubero nelle parti di Appiano Gentile.



Nella retroguardia era stato sondato anche il nome di Vertonghen , ma adesso arriva un pupillo di Conte come possibile nuovo rinforzo. Gagliardini era stato cercato dal Toro già in passato, ora Cairo torna alla carica includendo nell'affare un difensore molto gradito ai nerazzurri. Scambio in vista tra i due club?