(TS) Calciomercato Inter, rivoluzione sulla mediana: obiettivi e cessioni

Il prossimo calciomercato nerazzurro potrebbe essere diverso rispetto a quello degli anni precedenti. La diffusione del Coronavirus non ha aiutato ovviamente l'Inter che ora è costretta a rivedere i suoi piani anche in vista della prossima stagione. Cessioni e valorizzazione del vivaio i due obiettivi della dirigenza, con il primo punto che vede protagonisti due centrocampisti per arrivare ad altri innesti che potrebbero fare comodo ad Antonio Conte. Tuttosport fa il punto sul mercato , precisamente sulla mediana citando due identikit tracciati recentemente dal club di Porta Nuova. Adesso si studia la strategia.



Il primo nome sulla lista è quello di Corentin Tolisso: il giocatore transalpino, scontento dello scarso impiego in questa stagione, sarebbe il profilo ideale per dare nuova linfa al centrocampo e in questo fronte entrerebbe in merito anche l'ipotetico riscatto e inserimento nell'affare del cartellino di Perisic. Il Bayern non fa sconti e non è disposto ad abbassare il prezzo. Marotta prova ad addolcire l'accordo, rispettando i patti con la società bavarese e strappando Tolisso senza complicazioni.



Il secondo identikit sarebbe quello di Allan: il calciatore attualmente al Napoli rientra nella wishlist nerazzurra, con Matias Vecino che potrebbe fare il percorso inverso garantendo così un altro rinforzo utile per la prossima stagione. L'Inter aveva già affrontato il discorso coi partenopei nella scorsa finestra invernale di mercato in occasione del passaggio di Politano al club di De Laurentiis, ma ad un certo punto i contatti in merito a uno switch di casacca dei due giocatori si sono arenati. Adesso i nerazzurri giocano di rimessa, perché oltre il cartellino dell'uruguayano dovrebbe esserci anche una cifra da sborsare e versare nelle casse del club azzurro.