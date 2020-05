(TS) Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco: il piano di Marotta

L'Inter si prepara ad effettuare un restyling del reparto offensivo. Tiene banco ultimamente il pressing del Barcellona per Lautaro, con quest'ultimo che sembrerebbe molto tentato dall'accettare le lusinghe del club capitanato da Bartomeu. Non solo: ci sarebbe da risolvere anche il rebus Icardi. Maurito non tornerà di certo a Milano, resta solo da scoprire la prossima destinazione del centravanti attualmente al Psg. La Juventus rimane sempre alla finestra, ma i parigini ovviamente non mollano la presa studiando la giusta strategia per aggiudicarsi il calciatore a titolo definitivo.



Marotta si sfrega le mani, poiché le due partenze potrebbero far incassare a Zhang & Co. un tesoretto succoso per poi investire su alcune operazioni in entrata. "El Toro" vale 111 milioni (cifra tuttora presente nel contratto), e i nerazzurri non fanno sconti. Una sua cessione però potrebbe ammorbidire il bilancio della società: Lautaro pesa attualmente 15 milioni (pagato dal Racing per 25) e un suo addio sarebbe comunque un successo data la plusvalenza astronomica.



Più significativa la cessione di Icardi: l'ex numero nove interista ha già un prezzo, con il club di Al-Khelaifi che dovrà versare nelle casse di Viale della Liberazione 70 milioni. In caso di un approdo in Italia la cifra corrisponderebbe a 85, date le percentuali astute e strategiche dei nerazzurri inserite nel contratto. Due trasferimenti che frutterebbero 180 milioni, un guadagno sicuramente che porterebbe benefici per la prossima campagna acquisti. Le priorità sono le corsie, oltre all'attacco e anche al centrocampo. A riportarlo nell'edizione odierna è Tuttosport.