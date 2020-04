(TS) Calciomercato Inter, Marotta rivaluta un obiettivo: c'è anche un alleato

L'Inter, nonostante l'emergenza Coronavirus, starebbe pianificando il prossimo mercato. I nerazzurri adesso guardano al reparto offensivo, con Lautaro Martinez che sembrerebbe essere finito nel mirino del Barcellona. Il club targato Suning cerca di scacciare le sirene catalane, ma allo stesso tempo intende cautelarsi cercando i giusti profili per colmare l'ipotetica partenza de "El Toro".



Uno degli identikit tracciati corrisponderebbe a Olivier Giroud: il centravanti del Chelsea, scontento dello scarso impiego da parte di Frank Lampard, ha strizzato l'occhiolino a Conte, desideroso di provare un'esperienza in Serie A sposando la causa dei nerazzurri. Il secondo invece è quello di Dries Mertens: il belga avrebbe messo in standby le trattative per il rinnovo col Napoli e ora Marotta cerca di approfittarne. L'Inter aveva messo sul piatto 5 milioni d'ingaggio per l'attaccante partenopeo e ora è tornata alla carica assieme a Chelsea e Monaco.



Non solo: per l'affare Mertens ci sarebbe un alleato. Il fantasista azzurro è in ottimi rapporti con Romelu Lukaku, con quest'ultimo che forse proverà a convincere il suo connazionale ad accettare Milano come destinazione per il proseguimento della sua carriera. A riportarlo è Tuttosport.