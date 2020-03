(TS) Calciomercato Inter, Conte vuole solo un giocatore: contratto pronto

Olivier Giroud sembrerebbe ancora presente nei radar nerazzurri. Il centravanti transalpino, protagonista di un'annata a fari spenti, sarebbe stato chiesto espressamente da Antonio Conte che ora l'attende in vista della prossima stagione. Il club accelera i tempi e prepara un contratto biennale per il giocatore, al momento primo nome in cima alla wishlist nerazzurra. I rapporti col Chelsea non sono idilliaci: già rifiutata una proposta di rinnovo avanzata da Abramovich, altro chiaro segnale di come l'attaccante voglia cambiare aria e andare alla ricerca di una nuova sfida.



Il quotidiano torinese Tuttosport fa il punto della situazione: il Chelsea non molla la presa e viste le poche alternative valide nel reparto offensivo vorrebbe trattenere per un altro anno Giroud, soluzione al momento rispedita al mittente da parte dell'entourage del giocatore che adesso sarebbe più propenso ad accettare Milano come destinazione per il proseguimento della carriera.



I nerazzurri cercano un vice-Lukaku, e l'identikit tracciato da Suning porta all'ex Montpellier. Nei giorni scorsi si erano intensificati i rumours di un ipotetico approdo in Italia e adesso la pista sembrerebbe di nuovo percorribile. Non è la prima volta che l'Inter sonda il terreno: Marotta e Ausilio ci avevano già provato nella scorsa finestra invernale di mercato ma alla fine le trattative si sono arenate. Il nome di Giroud torna in voga: la dirigenza capitanata da Zhang e in pole e il contratto è già pronto. Conte lo aspetta, e il no al rinnovo è un altro segnale positivo nelle parti di Porta Nuova. Nuovo colpo a parametro zero?