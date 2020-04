(TS) Calciomercato Inter, Conte chiede due rinforzi: la strategia di Marotta

Nonostante l'emergenza Coronavirus l'Inter pianifica la prossima stagione. I nerazzurri guardano anche in Italia, dove sono stati individuati due possibili rinforzi in vista dell'annata successiva. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Suning avrebbe messo gli occhi su Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Entrambi alla Fiorentina, i due centrocampisti corrisponderebbero agli identikit tracciati dalla dirigenza per rinforzare l'organico, con Marotta che ora può contare su uno sponsor d'eccezione.



L'ad nerazzurro conta solo su Antonio Conte per convincere i giocatori attualmente legati al club di Commisso a sposare il progetto interista. Non solo: stando sempre alle indiscrezioni del quotidiano torinese restano sullo sfondo i nomi di Tonali e Pogba, ma le due priorità sarebbero quelle in casa Viola. Su Castrovilli da registrare anche l'interesse della Juve, ed ecco che potrebbe esserci un derby d'Italia per il talento gigliato ex Cremonese esploso quest'anno in Serie A.



L'Inter lavora al doppio colpo e prova così a sbaragliare la concorrenza bianconera sui due gioielli del calcio italiano. Marotta lancia la sfida a Paratici, contando stavolta come appoggio Conte. Quest'ultimo ha dato il suo placet, e non si getterà facilmente la spugna su entrambi i fronti.