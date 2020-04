(TS) Calciomercato Inter, contatti tra il tecnico e l'agente: la situazione

Il futuro di Mauro Icardi sembrerebbe un punto interrogativo. Il centravanti argentino in prestito al Psg con ogni probabilità non farà ritorno a Milano, con il club parigino che adesso medita sull'ipotetico riscatto. L'interesse della Juve è ormai risaputo: i bianconeri continuano a monitorare la situazione con Wanda Nara che non vedrebbe di malocchio un approdo di Icardi all'Allianz Stadium. Ma per l'attaccante ci sarebbe un altro club: secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport anche l'Atletico Madrid avrebbe chiesto informazioni in merito a un possibile trasferimento del giocatore a Madrid.



Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese ci sarebbero già stati dei contatti tra l'entourage del calciatore e il tecnico Simeone, con quest'ultimo che vorrebbe attuare un restyling del reparto offensivo cominciando dalla partenza di Diego Costa. Icardi ha sempre visto la Spagna come alternativa all'Italia: il paese iberico sembrerebbe tra le sue preferenze per il proseguimento della sua carriera, data la non volontà di voler approdare in Premier League.



Non è la prima volta che i colchoneros annotano sul loro taccuino il profilo di Maurito: già la scorsa stagione il club di Cerezo aveva sondato il terreno nel momento di massima tensione tra l'attaccante e l'Inter, ma successivamente si è optato per Parigi come nuova destinazione. L'Atletico Madrid rappresenterebbe quindi la squadra a sorpresa nella telenovela infinita tra i nerazzurri e Icardi.