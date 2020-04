(TS) Calciomercato Inter, chiara la volontà del centrale. Vivo un altro affare

L'Inter sembrerebbe intenzionata ad attuare un restyling della difesa. I nerazzurri cercano un profilo di spessore per irrobustire la retroguardia e per cercare di fare da "tutor" al giovane centrale nerazzurro Bastoni in vista della prossima stagione. Diversi i nomi finiti sul taccuino di Marotta, ma soltanto uno avrebbe convinto la dirigenza. Trattativa tutt'altro che tortuosa, data l'imminente scadenza di contratto e anche la volontà chiarissima del calciatore di voler lasciare il suo attuale club.



Secondo quanto riferito da "Tuttosport" il nome caldo sarebbe quello di Vertonghen, centrale ormai ai ferri corti col Tottenham con quest'ultimo che non si sarebbe opposto ad una sua partenza in estate. Gli Spurs hanno più volte offerto il rinnovo al belga, ma adesso le possibilità di una sua permanenza a Londra sembrerebbero ridotte al lumicino.



Per la "linea verde" ci sarebbe sempre il profilo di Marash Kumbulla: il giovane difensore gialloblu del Verona corrisponderebbe perfettamente all'identikit tracciato da Suning vista la sua personalità oltre alla giovane età. I nerazzurri mettono sul piatto due contropartite: Salcedo e Dimarco. I contatti sono sempre vivi, anche se il club veneto sarebbe inamovibile sul prezzo del trasferimento (20 milioni). Vertonghen e Kumbulla: l'esperienza e la sorpresa. E l'Inter rimane sempre alla finestra.