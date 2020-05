(TS) Calciomercato Inter, addio Sanchez. Marotta ha deciso il sostituto

Nonostante l'emergenza Coronavirus l'Inter continua a progettare il mercato che verrà: i nerazzurri al momento sono alle prese con le sirene catalane targate Barcellona, con quest'ultimo che intensifica il pressing per Lautaro. Marotta però adesso ha altri piani: la possibilità del riscatto di Sanchez sono ridotte al lumicino e la partenza del cileno liberebbe uno slot nel reparto offensivo. Tanti i nomi papabili, ma solo uno avrebbe convinto la dirigenza in vista dell'estate.



Secondo quanto riferito da Tuttosport in lizza ci sarebbero i nomi di Aubameyang e Timo Werner non solo per sostituire "El Toro", ma anche per provare a fare il salto di qualità e per regalare ad Antonio Conte un profilo di spessore per irrobustire l'attacco. In caso di partenza di Lautaro ci sarebbero questi due identikit tracciati, anche se le quotazioni di Dries Mertens non avrebbero subito un calo.



Il belga momentaneamente ha messo in standby le trattative per il rinnovo con il Napoli, e l'Inter starebbe monitorando la situazione per la prossima finestra di trasferimenti. La vicenda Chong però insegna che con i calciatori in scadenza bisogna avere il pugno di ferro ed essere decisi. A meno che Mertens non giuri fedeltà al club partenopeo prenderebbe seriamente quota l'ipotesi di un trasferimento a Milano. Se per Aubameyang la strada è tortuosa e se per Werner bisognerà spendere una cifra succosa, per il fantasista belga invece si potrà avviare un discorso.