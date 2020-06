(TS) Barella Inter, il centrocampista scalpita in vista della Samp

Nicolò Barella si è letteralmente preso l'Inter: l'ex centrocampista del Cagliari sta dimostrando sul campo che i soldi spesi durante la finestra di trasferimenti estiva sono stati tutt'altro che esagerati. Adesso il calciatore scalpita in vista del prossimo match di campionato con la Sampdoria, con Conte che non ha alcuna intenzione di levarlo dal suo mosaico tattico.



Barella ha convinto il tecnico salentino: non è facile ritagliarsi un ruolo fondamentale in questa Inter, data anche la concorrenza targata Sensi, Eriksen e Gagliardini sulla mediana. L'ex rossoblu è ormai diventato un elemento indispensabile per i nerazzurri e ora Conte ripone la sua massima fiducia in lui. Caratteristiche dinamiche, che spingono Marotta e Ausilio a cercare profili simili a quello di Barella sul mercato.



La scorsa estate l'Inter ha dovuto sborsare una cifra succosa per aggiudicarsi il cartellino del giocatore, e adesso tutto lascia presagire in una presenza fissa dell'ex Cagliari fino alla fine della stagione dopo che la concorrenza sembrerebbe essere stata sbaragliata. I nerazzurri sorridono consapevoli di avere a disposizione un centrocampista versatile che sin da subito ha dimostrato di saper giocare ad alti livelli. Vidal e Nainggolan gli identikit tracciati, proprio con le stesse qualità dell'attuale numero ventiquattro interista. A riportarlo è Tuttosport.