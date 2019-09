(TS) Arrivato il momento di Sanchez. Ecco quando scenderà in campo

L'Inter sembra trovare, partita dopo partita, maggiore solidità e e i meccanismi del nuovo allenatore appaiono più oliati.

Tuttavia Conte ha ancora delle carte da giocare, e tra queste c'è Alexis Sanchez. Il cileno, stando a Tuttosport, è stato osservato in maniera particolare dal suo allenatore, che ha intenzione di inserirlo gradualmente.

Il quotidiano infatti riporta che l'ex Udinese e Manchester potrebbe scendere in campo sia domani che sabato per aumentare il suo minutaggio. L'obiettivo sarà quello di averlo a disposizione al 100% per le due gare contro il Borussia, che saranno fondamentali per il passaggio del turno.

L'esperienza internazionale di Sanchez è un ingrediente a cui Conte non vuole rinunciare e su cui punta.