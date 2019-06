(TS) Appena arrivato Conte potrebbe trovarsi di fronte ad una grana non da poco

Mauro Icardi non rientra più nei piani della società, che ha intenzione di cederlo così da risolvere in un colpo solo anche la situazione riguardante le plusvalenze. A riportare questo è Tuttosport, che sottolinea poi che l'attaccante argentino potrebbe rappresentare un autentico problema.

Il giocatore infatti ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di lasciare Milano. Il suo sogno era quello di trasferirsi a madrid, spinda Real o Atletico, ma offerte da quelle parti non ne sono arrivate. Per quetso l'unica soluzione che verrebbe presa in considerazione è quella che porta alla Juventus. Qualora il muro alzato dalla coppia Icardi/Wada Nara non dovesse cedere a Suning resterebbe solo un'opzione.

Ossia mettere l'ex capitano fuori rosa (così come avvenne con Ramires). Ma Anche in questo caso i due argentini sarebbero pronti a scatenare un caos mediatico. Inoltre una mancata cessione bloccherebbe il mercato in entrata.