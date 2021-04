Tra i pali potrebbe esserci una novità: alla ricerca del terzo portiere?

Capitolo scadenze. Detto nelle scorse giornate di alcuni giocatori che sarebbero vicini a rinnovare - uno su tutti Danilo D'Ambrosio - alcuni invece non avrebbero ancora ricevuto alcuna proposta da parte della dirigenza. Ricordiamo che in scadenza a giugno, oltre al sopracitato terzino n. 33, ritroviamo anche l'ex capitano Ranocchia, Kolarov e Padelli.

Proprio su quest'ultimo si concentra il Corriere dello Sport di stamane, il quale riferisce che sul portiere ci sarebbe il forte interesse dell'Udinese che - vista la mancata proposta nerazzurra di rinnovo - avrebbe offerto all'estremo difensore un biennale. Ora non è ancora chiaro se i nerazzurri con il ritorno in Italia di Zhang affronteranno pure questo capitolo, c'è di certo però che bisognerà riflettere in quanto si potrebbe perdere il terzo portiere ed il futuro di Radu non è ancora del tutto chiaro.

Stando sempre a quanto riferito dal quotidiano, Padelli sarebbe intenzionato ad accettare l'offerta friulana in quanto così si riavvicinerebbe a luoghi nativi della moglie (origini friulane) e potrebbe concludere a Udine la propria carriera: "L'Udinese ha offerto un biennale che Daniele pare pronto ad accettare". Ora non resta che attendere un'eventuale contromossa nerazzurra.