Torna Spalletti, c'è la svolta: trovata la panchina ideale in Italia

Una nuova avventura in panchina per Luciano Spalletti. Si starebbe delineando un nuovo matrimonio nel campionato italiano per l'ex tecnico dell'Inter.

Dopo l'addio all'idea Conceicao, il Napoli ha messo in cima alle sue preferenze proprio Spalletti. A scriverlo La Gazzetta dello Sport: l'allenatore ha atteso De Laurentiis e ora potrebbe essere ripagato. L'accordo si baserebbe su un ingaggio di 3 milioni a stagione per due anni.

E anche la candidatura di Galtier (Lilla), che pure circolava con insistenza, sembra allontanarsi in direzione Nizza.