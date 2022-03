Torino-Inter, un protagonista annunciato. Tre punti per la volata scudetto

Torino-Inter, vietato sbagliare.

Stasera i nerazzurri affronteranno gli uomini di Juric dopo la vittoria dei cugini rossoneri contro l’Empoli per 1-0, risultato che non ammette repliche diverse dalla vittoria.

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, per tornare da Torino con i 3 punti in tasca l’Inter si affiderà al suo giocatore più in forma, ovvero Lautaro Martinez. Il toro, infatti, dopo un periodo di appannamento piuttosto lungo, ha rotto il digiuno nelle ultime due partite, mettendo a referto ben 4 gol; 3 di questi nel match contro la Salernitana, e uno (bellissimo) nella sfida europea di Anfield contro il Liverpool, che ha visto l’Inter battere i reds ma con un un punteggio insufficiente per qualificarsi agli ottavi.

L’attaccante argentino stasera vorrà continuare la striscia positiva, e a ben vedere il Torino sembra la vittima perfetta; contro i granata Lautaro ha colpito gà 4 volte, nelle sfide di andata e di ritorno degli scorsi due campionati. Se riuscisse a segnare anche questa sera, sarebbe il quinto giocatore dell’inter a segno per tre trasferte di fila contro lo stesso avversario.

Intanto, il record di gol in unico campionato di Serie A si avvicina per Lautaro, mancando infatti solo 3 reti alla sua miglior stagione realizzativa in Italia, e a 5 reti dai 21 complessivi di due anni fa che rappresentano il suo record stagionale.

Dopo la notte di Anfield e l’eurogol realizzato, è lecito aspettarsi continuità dal toro, che se non avesse avuto quel lungo periodo di appannamento pre Salernitana, avrebbe frantumato di sicuro i suoi precedenti record. Stasera c’è bisogno di un suo gol, i 3 punti sono fondamentali.