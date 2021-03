Torino-Inter, un derby tra le società: scenario simile, ma storie diverse

Torino-Inter è anche il match delle proprietà alla ricerca della tranquillità finanziaria. Da una parte i granata con Cairo sempre più contestato dai tifosi, dall'altra i nerazzurri con la famiglia Zhang alla ricerca di nuovi investitori in grado di poter sopperire alle difficoltà economiche sorte a causa della pandemia da Covid-19.

Nonostante uno scenario simile, la storia delle due proprietà è leggermente diversa come scrive quest'oggi il Tuttosport tra le sue pagine: "Sarà l'incrocio tra due proprietà in situazioni instabili, ma dalla natura opposta. Il club nerazzurro guida il campionato con il gruppo Suning dichiaratamente alla ricerca di nuovi partner per far fronte al momento economicamente delicato. La società granata invece non ha alcuna avvisaglia di cambiamenti all'orizzonte, ma si trova con un presidente sempre più criticato e contestato dai tifosi".

Da una parte una società, quella guidata dalla famiglia Zhang, che in questi anni ha effettuato degli investimenti ingenti nel club nerazzurro (più di 600 milioni di euro) ed ha portato nuovamente il club a prendere parte alla Champions League in pianta stabile ed a competere ai vertici della Serie A. Hanno portato a Milano il miglior dirigente italiano in circolazione Beppe Marotta, hanno ingaggiato Antonio Conte ed hanno fatto acquisti che anni fa i tifosi nerazzurri si sarebbero sognati (Lukaku, Hakimi, Barella).

Sull'altra sponda invece, stando a quanto riporta il quotidiano, Cairo non è riuscito a portare quell'apporto che si sperava: "Ha riportato due volte in Serie A il Torino, ma la luna di miele ha avuto solamente un contraltare negli anni successivi ovvero la vittoria di Bilbao con l'Athletic nel febbraio 2015 in Europa League. L'unico vero ruggito granata degli ultimi 15 anni. Per il resto solo due settimi posti in campionato ed un progressivo distacco dal popolo granata, in crisi di emozioni". Due ambienti completamente diversi anche dal punto di vista dei possibili compratori. L'Inter con il suo appeal fa gola a molti come Bc Partners o Fortress, mentre i granata il senso d'improvvisazione societario non attira molti compratori.