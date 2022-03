Torino-Inter: pari e polemiche. La furia (incontenibile) di Juric

Torino-Inter è stata una gara complicata per i nerazzurri.

Sanchez e compagni hanno trovato un pareggio in extremis, ma la delusione è tanta. Troppo importante era vincere, visti i contestuali successi di Milan e Napoli. I ragazzi di Inzaghi hanno così perso due punti nella corsa allo Scudetto (qui le pagelle di InterDipendenza.Net). Tra i temi del match, la furia del Torino per l'episodio del rigore non assegnato ai padroni di casa.

Juric, tecnico dei granata, ha lanciato stilettate. "Siamo di fronte all’ennesima decisione arbitrale incredibile. Il rigore non datoci è completamente inspiegabile: era rigore netto, nell’epoca del Var si va oltre pure l’immaginabile. E’ veramente grave: nessuno ha capito perché non ci è stato fischiato quel rigore, io non l’ho capito. Anche loro (gli arbitri, n.d.r.) proveranno a spiegarcelo, ma non troveranno alcuna spiegazione".

Non meno diretta la valutazione sul match andato in scena ieri: "E' un peccato, perché avevamo dominato", le dichiarazioni riprese dalle pagine de La Gazzetta dello Sport.