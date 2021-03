Torino-Inter, Conte festeggia e cerca l'ottava vittoria consecutiva

Conte-Toro, è un derby personale. Così apre l'edizione di Tuttosport stamani che riporta come quest'oggi il tecnico nerazzurro raggiunge la partita numero 500 da allenatore di club. La festeggerà da solo in uno skybox vista la squalifica. Per Antonio Conte il match di oggi può rappresentare un crocevia importante.

Infatti il tecnico insieme ai suoi ragazzi insegue l'ottava vittoria consecutiva: "Una striscia iniziata battendo il Benevento, 30 gennaio, quando Conte era pure squalificato dopo la gazzara di Udine con l'arbitro Maresca che gli costò due giornate e la diffida. Da allora, l'Inter ha collezionato pure gli scalpi di Fiorentina, Lazio, Milan, Genoa, Parma e Atalanta". Conte contro i granata, sia come tecnico della Juventus che dell'Inter, al Grande Torino non ha mai perso.

Diciotto gol segnati e solamente due subiti, questi i numeri dei nerazzurri che oggi proveranno a continuare la loro marcia in testa alla classifica, a caccia di un'ottava vittoria che significherebbe ripetere un record: "Filotto che, tra l'altro, ripeterebbe pure quello autunnale, iniziato proprio grazie al successo in rimonta sul Toro e chiuso solamente con il k.o. a Marassi con la Samp, dopo otto vittorie di seguito".