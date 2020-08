Tonali Inter, il Milan fa sul serio: derby di mercato alle porte

La telenovela Sandro Tonali sembra a quanto pare non essere destinata a concludersi in tempi brevi. Da tempo vicino ai nerazzurri, adesso il gioiellino classe 2000 del Brescia ha registrato anche il forte interessamento del Milan che avrebbe tutte le intenzioni di acquistarlo scatenando così un vero e proprio derby di mercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri attraverso Paolo Maldini si sarebbero fatti vivi per il centrocampista della Nazionale vedendosi però respinta la propria offerta. Il Brescia del patron Cellino, dal canto suo, sa che l'offerta dell'Inter è la migliore giunta fino a questo momento ma, contrariamente a quanto auspicato fino a poche settimane fa, sembra che la trattativa si sia arenata.

Non a caso, il silenzio della dirigenza nerazzurra negli ultimi giorni avrebbe reso quella bresciana dubbiosa sulla buona riuscita dell'affare. Le "rondinelle" non si smuovono dalla richiesta di 35 milioni di euro mentre il giocatore, in virtù di un accordo da tempo raggiunto, attende che il club di Viale della Liberazione imprima un'accelerazione all'affare.

Ciò che sta portando la dirigenza meneghina a non chiudere l'affare è al momento una limitata disponibilità economica legata soprattutto alle cessioni che non sembrano decollare. In secondo luogo invece, è proprio il sovraffollamento in mediana ad aver rallentato la trattativa, con non a caso il possibile rientro dal prestito di Radja Nainggolan.

Ausilio e Marotta saranno quindi chiamati a fare spazio per il centrocampista bresciano, con l'entourage del giocatore che attende risposte nel più breve tempo possibile. Il Milan è in attesa, pronto a sfruttare ogni indecisione dei nerazzurri.