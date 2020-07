Tonali Inter, il Brescia non molla la presa: situazione ingarbugliata

Ogni finestra di mercato estiva è caratterizzata quasi sempre da alcune telenovele, giocatori di cui si parla quotidianamente che faticano a causa dell'influenza più fattori, ad accasarsi alla squadra che desiderano. Passano giorni, settimane, mesi fino a quando non si giunge al giorno decisivo, che rappresenta quasi sempre o la fine della trattativa o il suo consolidamento.

Una di queste, si è abbondantemente delineata attraverso l'acquisto del centrocampista del Brescia Sandro Tonali. Il giovane talento azzurro è stato da tempo indicato come l'obiettivo numero uno della campagna acquisti sia per le sue caratteristiche, sia per il suo talento. Da tempo in orbita Inter, il giocatore ha già da tempo ampiamente espresso la sua volontà ma ora più che mai, l'ostacolo maggiore è rappresentato dal club del presidente Cellino.

L'Inter, nella persona dell'amministratore delegato Marotta, considera bloccato il giovane centrocampista mentre al contrario, il presidente bresciano Cellino spera ancora in un'asta che possa verosimilmente vedere un ritorno di fiamma della Juventus o di alcuni club esteri. La valutazione del cartellino del club lombardo supera i 35 milioni di euro e di conseguenza, non concorda con quella della dirigenza nerazzurra.

Marotta ha quindi come obiettivo sia quello di abbassare le pretese sul cartellino, sia quello di impostare l'operazione in stile Barella, la quale si caratterizzò lo scorso anno da un prestito con obbligo di riscatto più bonus. Le premesse per portare all'ombra della Madonnina Tonali ci son tutte: adesso servirà la diplomazia della dirigenza meneghina per portare a termine la trattativa.