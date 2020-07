Tonali Inter, i nerazzurri non possono chiudere, e lasciano inserirsi il Milan

Tonali è il nome forte per il centrocampo dell'Inter. Marotta, da sempre attento al mercato dei giovani talenti italiani, lo segue da tempo, ma l'affondo definitivo non c'è ancora stato. L'accordo con il giocatore c'è, manca quello con cellino.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato un retroscena riguardante questo aspetto. L'Inter infatti avrebbe bisogno di vendere, avendo un centrocampo molto folto. E questo però lascia spazio al Milan, pronto ad inserirsi su Tonali.

I rossoneri non hanno i problemi dei cugini, e per questa ragione potrebbero dare immediatamente l'assalto al giocatore. Questo perché sia Bonaventura che Biglia hanno il loro contratto in scadenza, e libereranno quindi 2 slot.