Tonali Inter, è fatta! Affare da 35 mln, battuta la concorrenza del Milan

Sembrava destinata a durare all'infinito ma invece, contrariamente a quanto auspicato dai più, la telenovela Sandro Tonali si avvia verso la conclusione. Il centrocampista del Brescia, da tempo sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza nerazzurra, sembra essere ormai ad un passo dall'Inter. La concorrenza è stata più che agguerrita ma ora il club di Via della Liberazione può ritenersi soddisfatta per la buona riuscita dell'operazione.

Da sempre considerato uno dei prospetti italiani più promettenti, Tonali non ha mai avuto dubbi sul suo futuro. Una volta trovato l'accordo con il giocatore sulla base di un quadriennale a 2,5 milioni di euro, l'Inter ha avviato i contatti con la dirigenza bresciana allo scopo di portare a termine un'operazione vantaggiosa per entrambi i club.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nell'edizione bresciana, Tonali è ormai pronto per partire destinazione Milano. Marotta e Ausilio sono riusciti a portare a termine l'operazione in stile Barella, in quanto l'accordo si compone di un prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto fra un anno a 25 milioni. Adesso, una volta completamente definito l'arrivo del centrocampista della Nazionale, la dirigenza sarà chiamata ad arricchire ancora di più la rosa con giocatori che possano portare esperienza ma anche tanta altra qualità. Conte però, almeno per il momento, può finalmente sorridere: dopo Hakimi, ecco Tonali!