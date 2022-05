Tnt Sports - Inter, a sorpresa un giocatore potrebbe finire in uno scambio

Inter, questa mattina Tnt Sports, noto quotidiano sportivo argentino, ha riportato una notizia relativa al mercato nerazzurro.

Stando a quanto scritto la dirigenza avrebbe deciso di mettere sul mercato Joaquin Correa. L'attaccante è stato prelevato la scorsa estate dalla Lazio per una cifra vicina ai 30 milioni di euro dopo la partenza di Romelu Lukaku. Tuttavia la sua avventura interista non è stata tra le più felici. Tanti gli infortuni e poche le prestazioni all'altezza delle aspettative. Per questa ragione l'ipotesi di una separazione già nel corso della prossima sessione di mercato non sarebbe da escludersi. Secondo il quotidiano citato l'intenzione dell'Inter potrebbe essere quella di inserirlo in uno scambio.

Correa potrebbe infatti essere proposto all'Atletico Madrid, guidato dal connazionale Diego Pablo Simeone, per far sì che a fare il percorso inverso sia un vecchio obiettivo nerazzurro. Si tratta di Rodrigo De Paul, ex Udinese che piaceva molto alla dirigenza nerazzurra e a Simone Inzaghi. Un anno fa il centrocampista (anch'esso argentino) era stato al centro di una trattativa, ma poi le alte pretese del club friulano hanno fatto sì che Marotta si defilasse, e alla fine la spuntò il club spagnolo. Tuttavia l'esperienza nella capitale spagnola non è stata delle migliori, e per questo si è tornato a parlare della pista che porta a Milano. L'Inter ha necessità di infoltire le fila a centrocampo, dove serve un giocatore di qualità (oltre ad un vice Brozovic). In attacco invece la partenza di Correa potrebbe essere coperta dall'eventuale arrivo di Dybala.