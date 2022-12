Thuram, è cambiato tutto: Inter ora in prima fila. Il punto

di Candido Baldini, pubblicato il: 11/12/2022

Thuram è ancora nei pensieri dell’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo in attacco, e l’obiettivo è sempre il francese, che era stato ad un passo dal trasferimento a Milano già nell’estate del 2021. Sul giocatore però ci sarebbe anche il Bayern Monaco, pronto a prenderlo a giugno a parametro zero. Concorrenza difficile per Marotta e per gli altri dirigenti nerazzurri, che non hanno la forza e gli strumenti per lottare con un colosso come il club bavarese.

Per questa ragione si stava ragionando su una strategia diversa, ossia quella di provare ad anticipare il colpo a gennaio. Ciò però avrebbe richiesto due ulteriori azioni: il pagamento di una somma cash che si aggira sui 10 milioni e la cessione di un attaccante.

Thuram, lo scenario ora è completamente diverso: nerazzurri in pole e nuovo summit in arrivo

Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport lo scenario ora sarebbe diverso. L’Inter infatti avrebbe un’arma da utilizzare per riuscire ad arrivare a Marcus Thuram. Non si tratta di certo di un fattore economico, visto che, come detto, i nerazzurri non hanno speranza di competere con il Bayern e di pareggiare l’offerta da loro presentata.

Marotta proverà a fare leva sulla centralità che l’Inter garantirebbe all’attaccante nel proprio progetto. A Monaco di Baviera infatti il giocatore sarebbe uno dei tanti, mentre a Milano sarebbe un protagonista assoluto. In casa nerazzurra si ritiene che questo aspetto possa fare la differenza, e per questa ragione ci si sente in pole position per la corsa a Thuram. Tanto che è stato fissato un appuntamento tra le parti, previsto per subito dopo il Mondiale. Resta poi da capire chi, tra gli attuali giocatori facenti parte del pacco attaccanti, partirà per fare spazio all’eventuale nuovo arrivato.