The Sun - Inter-Lukaku, accordo trovato tra le due parti. Le cifre

Secondo quanto riferito dal "Sun" Romelu Lukaku sarebbe già un giocatore dell'Inter.



Il tabloid inglese riferisce un accordo tra le due parti, con il belga che guadagnerebbe 9,6 milioni a stagione (200.000 a settimana).



Resta da definire il via libera del Manchester United che, stando sempre alle indiscrezioni del giornale inglese, non lascerebbe partire l'attaccante per meno di 70 milioni.



L'Inter spera di ingaggiare Lukaku senza cedere Icardi, nel frattempo dall'Inghilterra riferiscono già dell'accordo tra l'entourage e la società targata Suning.