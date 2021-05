The Sun - Inter, l'esterno interessa all'estero: Beckham su di lui e non solo

L'Inter non festeggia solamente il raggiungimento del 19esimo Scudetto, ma si prepara anche ad organizzare il futuro prossimo. Le scelte andranno verso un linea di austerity in ottica di un ridimensionamento dei costi a causa della pandemia da Covid-19. In questa visione rientrano pure i trasferimenti - soprattutto in uscita - di alcuni componenti dell'attuale rosa.

Il nome sotto i riflettori è quello di Ashley Young. Come riporta il The Sun, l'inglese - nonostante i suoi 36 anni - fa gola ancora ad alcuni club: Watford e l'Inter Miami su tutti. Il club di proprietà dell'ex United e Real Madrid, David Beckham, sarebbe molto interessato all'esterno/terzino sinistro:"Il giocatore ha infatti espresso gradimento rispetto all'opportunità di chiudere la carriera con la maglia della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio".

Lo stesso quotidiano britannico ha poi aggiunto tra le righe: "Un interessamento anche da parte dell'Inter Miami, il club statunitense di proprietà di David Beckham con Phil Neville in panchina e in rosa giocatori importanti come Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi e Ryan Shawcross". L'ultima parola spetta comunque all'Inter e a Suning che dovrà decidere se rinnovare il contratto in scadenza oppure lasciarlo libero.