Tegola su Simone Inzaghi: e adesso cosa si inventerà per la Sampdoria?

L'Inter di Simone Inzaghi, in attesa del rientro dei Nazionali, sta preparando la complicata sfida contro la Sampdoria in programma domenica 12 settembre (fischio d'inizio ore 12:30).

In queste ore l'allenatore ha però ricevuto una pessima notizia: "Tutti a disposizione, tranne Alexis Sanchez" scrive infatti la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 4 settembre. "Il cileno sta pian piano aumentando i carichi di lavoro, ma - sottolinea il quotidiano sportivo - non si può ancora definire con certezza quando tornerà a disposizione". Così nasce la 'pessima' notizia per Inzaghi. Contro i blucerchiati avrà come attaccanti di ruolo disponibili dal 1' solamente Edin Dzeko - che illumina anche con la maglia della Croazia - e il giovane Martin Satriano (che intanto è stato escluso dalla lista della Champions League come vi abbiamo raccontato in questo articolo). D'altronde Lautaro Martinez e Joaquin Correa, entrambi a segno con la maglia dell'Argentina nel match contro il Venezuela (leggi qui), torneranno dal Sud America solo a ridosso della trasferta ligure.

E quindi? Inzaghi dovrà assolutamente inventarsi qualcosa anche perché la Sampdoria, nelle ultime ore di calciomercato, si è rinforzata: come vi abbiamo riportato in questo pezzo. È quindi possibile che il tecnico schieri dal 1' Dzeko come punta e Stefano Sensi come 'fantasista': un esperimento che ha già dato i suoi frutti contro il Genoa nella gara d'esordio di questo campionato. Non va infatti dimenticato che, poi, mercoledì 15 settembre l'Inter sarà chiamata alla prima partita di Champions League: a San Siro arriverà il Real Madrid di Carlo Ancelotti in un match tutt'altro che facile.