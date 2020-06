Svolta Inter: contro il Napoli nuovo modulo per esaltare le qualità di Eriksen

Dopo ben tre mesi di stop, il calcio è pronto a ripartire anche in Italia, e lo farà con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, contro il Napoli l'Inter potrebbe sfoggiare un vestito tattico nuovo di zecca: Antonio Conte infatti starebbe pensando seriamente all'adozione del 3-4-1-2.

Questo nuovo modulo andrebbe a sposarsi alla perfezione con le caratteristiche di Christian Eriksen, giocatore che ama inserirsi tra le linee e giocare a ridosso delle punte. La nuova soluzione è stata a lungo studiata dal tecnico leccese durante il lockdown, e adesso è pronta per essere mostrata contro i partenopei, con l'Inter che dovrà per forza di cose fare la partita per recuperare lo svantaggio maturato nella gara di andata.

Arrivato lo scorso gennaio, Eriksen ha adesso l'opportunità di mettere in mostra quel talento che l'ha reso uno dei centrocampisti più forti d'Europa, e sul quale l'Inter ha intenzione di costruire anche la squadra del futuro.