Superlega, la Uefa si tutela e modifica tutto il suo sistema e il FFP. Il punto

Superlega, il progetto è ormai definitivamente naufragato. Decisiva la giornata di ieri, quando anche Inter e Milan hanno seguito la strada percorsa dalle inglesi due giorni fa. La Uefa tuttavia, per evitare che un simile episodio si ripeta, starebbe correndo ai ripari. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo la quale ci sarebbero delle misure che l'organo starebbe adottando.

Per evitare sanzioni dal punto di vista finanziario e sportivo chi farà parte delle competizioni Uefa sarà vincolato al rispetto di determinate regole per periodi molto lunghi. Così si eviterà che i club possano affiliarsi o dare forma ad associazioni private.Ci saranno quindi nuove direttive comunitarie e nuove regole di iscrizione. C'è anche l'ipotesi che si chiedano i danni alle 12 squadre fondatrici, ma non sembra che ciò accadrà.

Tuttavia dall'altra parte sarà necessario che Ceferin si attivi per tutelare maggiormente i club che faranno parte della Champions. In primis sarà necessario rivedere il FFP, che dovrà convogliare in un sistema che consenta maggiore libertà di investimento.