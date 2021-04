Superlega, i 5 motivi per i quali Inter (e gli altri club) hanno detto si

Superlega, la questione relativa alla nuova competizione proposta dai 12 club fondatori è al centro dell'attenzione di tutto il mondo calcistico. Il Corriere dello Sport questa mattina ha analizzato i motivi che hanno spinti queste società a dare forma a questo progetto. E le ragioni sarebbero fondamentalmente 5.

In primis il fatto che in questo modo sarebbero pochi i club, un elité, a dividersi una somma che attualmente si ripartiscono in 45 club di Champions e 48 di Europa League. stesse risorse per meno membri significa un'impennata delle singole quote.

I 12 club fondatori avranno l'accesso garantito a quella che sarà la maggiore competizione internazionale. Non ci sarà il rischio di mancata partecipazione a causa del fattore campo.

La somma di ingresso moda dividere (non in maniera equa) i 3,5 miliardi di euro. Quattro ne otterranno 225 mentre due ne avranno 112,5 e tre dovranno “accontentarsi” di 100 milioni.

La certezza di giocare almeno almeno 18 gare di questa competizione, di cui 9 in casa, con relativi incassi.

Infine si parteciperà al futuro allargamento della torta.