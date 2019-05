Suning investe ancora: dal 14 giugno novità in vista per i tifosi dell'Inter

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, alla vigilia della partita decisiva della stagione nerazzurra, Suning "con o senza qualificazione alla Champions, non smetterà di investire nell’Inter. Sulla squadra, ma non solo".

Mercato ma non solo, dunque, in attesa del nuovo stadio, il club nerazzurro sta pensando anche ad altre novità. Una di queste è la nuova sede. "Il 14 giugno sarà l’ultimo giorno dei dipendenti nella sede di corso Vittorio Emanuele, poi il trasferimento in quella di via della Liberazione, a due passi dalla zona più alla moda e in continuo sviluppo della città.

Cinque piani più il terrazzo sul tetto (lì si svolgeranno eventi) presi in affitto per 6 anni (più altri 6 in caso di rinnovo): l’ultimo piano ospiterà gli uffici del presidente Zhang e degli a.d., mentre quello inferiore sarà riservato alla sala dei trofei (le coppe saranno disposte in maniera circolare e seguiranno un ordine cronologico, con la Champions del 2010 al centro di tutto) e a una moderna sala riunioni con pareti di vetro che si oscureranno per proiettarci sopra immagini e filmati; i tre piani inferiori saranno invece destinati ai dipendenti.

Due curiosità: le sale meeting non saranno battezzate con i nomi dei grandi giocatori/allenatori del passato, ma porteranno i nomi di nazioni del mondo perché l’Inter è... Brothers of the World. La seconda: all’esterno del palazzo ci sarà il logo dell’Inter". In programma anche un progetto che riguarda il rinnovamento ulteriore della Pinetina. "Ad Appiano sarà costruita una nuova palazzina vicino alla palestra e agli spogliatoi. Ospiterà 40 camere singole, il ristorante, sale video e altri spazi riservati alla squadra. Ci sarà anche un parcheggio sotterraneo. I lavori dovrebbero essere ultimati la prossima primavera. Previsto anche un lifting dell’attuale club house e un rifacimento del manto erboso dei campi, pronti ad agosto".