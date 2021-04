Suning e lo scudetto: saranno i primi stranieri a vincere in Italia

La proprietà Suning è pronta ad alzare il suo primo trofeo. Con lo Scudetto sempre più vicino, è tempo di bilanci su cosa è stata fin qui l'esperienza di una delle varie proprietà straniere presenti nel campionato italiano.

Fa il punto La Gazzetta dello Sport: "Adesso anche la famiglia Zhang è pronta a iscrivere il suo nome nella storia del nostro calcio: prima proprietà straniera a vincere un titolo in Italia. E prima proprietà cinese a vincere un top campionato in Europa".

Un traguardo di spicco, dunque, per una proprietà pronta a rilanciare e non certo abbandonare l'Inter. Come spiega il quotidiano, la famiglia Zhang vuole riportare l'Inter tra i club più importanti e vincenti del mondo.