Su Hakimi c'è anche l'Inter: costo proibitivo ma l'operazione è possibile

L'edizione odierna di TuttoSport parla anche di mercato in ottica Inter, segnalando l'interesse del club nerazzurro per Achraf Hakimi. L'esterno marocchino rientrerà a Madrid dopo il prestito biennale al Borussia Dortmund, ma la sua intenzione sarebbe quella di trovare un'altra sistemazione, poiché al Real nel suo ruolo c'è Carvajal, pupillo di Zidane.

Secondo il quotidiano torinese, anche l'Inter avrebbe sondato la pista che porta al giocatore classe 1998, anche se il prezzo è decisamente elevato. Il club madrileno infatti chiede non meno di 50 milioni di euro per lasciarlo partire, e sulle sue tracce ci sarebbe già il Bayern Monaco. La situazione, secondo TuttoSport, potrebbe cambiare se l'esterno si prendesse del tempo fino a ottobre per capire se il Real gli darà lo spazio promesso.

Se Hakimi finisse nella lista dei partenti negli ultimi giorni di mercato si aprirebbero nuovi scenari, in cui l'Inter potrebbe inserirsi. I nerazzurri potrebbero imbastire un'operazione in prestito con obbligo di riscatto, dilazionando magari la cifra richiesta dai blancos.