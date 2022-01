Steven Zhang: il presidente milanese d'adozione sogna il suo Triplete

Zhang ha dimostrato che ci tiene a far sentire la sua presenza.

Il presidente nerazzurro si tratterrà in città almeno fino a dopo la partita contro i Reds. Questo è senza dubbio un momento particolare della stagione, il mercato è terminato con colpi mirati a dare continuità al progetto vincente di Nanchino. Secondo il Corriere dello Sport Zhang vuole dare un segnale forte e chiaro, non sentirsi sazi e non fermarsi qui.

Il sogno di un Triplete almeno per quanto riguarda le competizioni nazionali è alla portata dell’Inter, dopo la Supercoppa restano il campionato e la Coppa Italia. Due competizioni che potrebbero vedere i nerazzurri veleggiare verso le fasi decisive senza grandi intoppi, diverso è il discorso Champions, il Liverpool di Klopp fa paura.

In sostanza il presidente non nasconde affatto le ambizioni del club, d’altronde il proverbio recita che l’appetito vien mangiando. Allora l’imperativo della proprietà è quello di restare in corsa in tutte le competizioni almeno fino a primavera inoltrata.

Infine riporta ancora il Corriere dello Sport, Goldman Sachs sta portando avanti negli Stati Uniti un sondaggio per quanto riguarda la cessione della minoranza o della maggioranza delle quote del club. Sognare è bello ma farlo con queste garanzie lo è ancora di più, Zhang sta sognando e invita anche tutti gli interisti a partecipare al suo sogno, imitarlo non costa nulla.