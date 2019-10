Stasera le stelle infortunate: Lukaku assente, diversa la situazione Messi

Barcellona Inter di questa sera, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà una sfida all'insegna dei grandi assenti. Sponda nerazzurra è Lukaku ad aver dato forfait. Il belga non è partito nemmeno per barcellona a causa di un problema muscolare.

Dall'altra parte invece Messi sembra aver recuperato, anche se non è al 100%. Per questo la rosea riporta la notizia secondo la quale sarà proprio l'argentino a decidere se scendere in campo o meno.

Al momento l'intenzione sembra essere quella di accomodarsi inizialmente in panchina per poi entrare in campo, eventualmente, nell'ultima mezz'ora.