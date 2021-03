Stadio, l'Inter non chiarirà con Sala. Ecco la strategia

Non ci sarà un chiarimento fra l'Inter e il sindaco Sala. Dopo le note schermaglie che hanno visto protagoniste la società nerazzurra e il primo cittadino di Milano, la tensione resta alta, e il gelo probabile.

Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport: i vertici nerazzurri non andranno a Palazzo Marino a chiarire. Gli Zhang respingono le accuse di Sala, e anche sul fronte della chiarezza sul futuro societario non intendono offrire ulteriori garanzie: la volontà della proprietà, spiega il quotidiano, non è di vendere la maggioranza. Restano loro, dunque, gli interlocutori, ed è rispedita al mittente qualsiasi incertezza sulla solidità del progetto.

Il progetto stadio, per l'Inter, è stato già presentato nei dettagli e l'iter amministrativo deve concludersi secondo la strategia pattuita fra le parti.