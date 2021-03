Stadio e polemiche: dal Comune solo silenzi. Per Inter e Milan era tutto pronto. Ecco cosa è avvenuto

E' scoppiata la polemica fra l'Inter e il Comune di Milano. Ieri il botta e risposta fra il sindaco Sala e la società nerazzurra sulla questione stadio.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la possibilità del passo indietro ora è forte. Inter e Milan avevano compiuto passi formali, ma hanno ricevuto silenzi. Lo scorso Maggio, spiega il quotidiano milanese, era stato presentato dai due club il documento finale, con le correzioni richieste dal Comune. Dopodiché, sempre dalle società, erano arrivate altre garanzie: lo studio di fattibilità e alcune integrazioni relative agli spazi destinati a rimanere di uso pubblico.

II progetto sarebbe diventato esecutivo con l'ok della Giunta. Che non è ancora arrivato. Si sarebbe, quindi, passato alla scelta definitiva fra i due progetti in ballo. Nulla di tutto ciò, alla luce della frenata. Il progetto è tornato in discussione.