Spezia Inter, la moviola. Nerazzurri danneggiati da un grave errore di Chiffi

Spezia Inter di ieri sera è stata una gara con diversi episodi da moviola. Nel complesso, come riporta anche il Corriere dello Sport, l'arbitro Chiffi non ha condotto bene il match, visto che diversi episodi sono sfuggiti. Giusto annullare le due reti per fuorigioco, a Lukaku prima e a Lautaro dopo. L'errore grave però arriva in occasione del contatto tra lo stesso Lautaro Martinez e Vignali.

"Pallone che arriva in area dello Spezia, Vignali va per colpire il pallone ma viene anticipato da Lautaro, senza fallo: l’argentino tocca il pallone, Vignali la gamba destra del giocatore. Qui male anche il VAR (Valeri), avrebbe dovuto richiamare l’OFR".

Rigore netto quindi che viene negato agli uomini di Antonio Conte sul parziale di 1 a 1. Errore aggravato dal fatto che non c'è stata la chiamata del Var.