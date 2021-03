Speranza Inter: frenato il focolaio? Ma c'è pressione: i nerazzurri ora sono sotto assedio

Pressing sull'Inter. E sui calciatori in bilico fra la permanenza a Milano e le richieste delle rispettive Nazionali di raggiungere i ritiri esteri. La Gazzetta dello Sport oggi scrive: "Passano le ore, aumenta la speranza di aver almeno frenato il focolaio Covid, e cresce pure la pressione sull’Inter. Il club è sotto assedio per i morsi del virus, non ancora finiti, ma soprattutto per lo sbracciare delle federazioni in questi momenti assai confusi".

Dalla Croazia, alla Danimarca e al Belgio. Tante le Federazioni che reclamano i propri calciatori. C'è, però, il nodo dell'Ats. Ammorbidirà la sua posizione? Lunedì il giorno cruciale in cui la matassa potrebbe sbrogliarsi.