Spalletti Inter, rapporti più che tesi. Svelati i (tre) motivi

In queste ore sta facendo notizia la questione riguardante l'Inter e Spalletti. Il tecnico per liberarsi dal vincolo contrattuale con l'Inter, e poi approdare al Milan, ha chiesto alla società nerazzurra una buonuscita pari a quasi 5 milioni di euro.

La risposta è stata ferma: se vuoi andare al Milan dimettiti. I rapporti quindi, è evidente, sono tesi, e La Repubblica questa mattina ha svelato i motivi di ciò.

In primis Spalletti sarebbe scontento della società per il fatto che durante la sua gestione non sono stati presi i giocatori che avrebbe voluto, con Ramires e Carrasco su tutti. E questo fatto è stato aggravato dal fatto che invece Conte (che percepisce il doppio del suo stipendio) non ha avuto di questi problemi, essendo stato accontentato su tutto.

Infine, il terzo motivo, risiederebbe nel fatto che la società non si è impegnata nella cessione di quei giocatori (Icardi e Perisic) che all'interno dello spogliatoio e della squadra rappresentavano un problema.