Spalletti plasma il Napoli: gli obiettivi di mercato e chi sarà il riferimento

Il Napoli di Spalletti prende forma. L'ex tecnico nerazzurro riflette su quella che sarà la sua nuova creatura. Certamente, a trazione anteriore, come spiegato oggi da La Gazzetta dello Sport.

Per questo il club partenopeo è pronto a sferrare alcuni colpi: "Il Napoli ha bisogno di un esterno sinistro e da lunedì proverà a stringere col Chelsea per Emerson Palmieri. E potrebbe avere bisogno di due centrocampisti se dovesse andare via Fabian Ruiz. Si parla con insistenza di Grillitsch e Berge, anche se nelle ultime ore si sta riparlando di un ritorno di Bakayoko, mentre per la difesa si sta valutando Marcos Senesi", scrive il giornale.

E in attacco? Il riferimento sarà Victor Osimhen, assicura il quotidiano, "lui è uno che attacca la profondità, va in gol regolarmente e aiutala squadra. Un giocatore che Spalletti apprezza parecchio".