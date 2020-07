Spal Inter, la probabile. Conte sceglie un attacco inedito

Spal Inter di questa sera potrebbe essere l'occasione per Conte di raggiungere il secondo posto in solitaria, e per farlo si affida ad un attacco inedito

Spal Inter di questa sera potrebbe essere l'occasione per Conte di raggiungere il secondo posto in solitaria, e per farlo il tecnico si affida ad un attacco inedito. Dovrebbe infatti rivedersi dal primo minuto Eriksen, alle spalle di Lautaro Martinez e di Sanchez. Lukaku è ancora fermo ai box in quanto deve smaltire una contrattura, e dovrebbe rivedersi contro la Roma. In difesa si dovrebbe rivedere Skriniar con De Vrij e Bastoni. A centrocampo si rivede Candreva, con Brozovic che dovrebbe partire ancora titolare. A sinistra Conte dovrebbe puntare ancora su Young.